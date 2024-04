Andreas Austevoll Nødtvedt sendte Bjarg 3 i ledelsen da han satte inn 1-0 allerede etter sju minutters spill, men Vadmyra 3 satte inn 1-1 seks minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1 etter første omgang.

Sendt av banen

Bjarg 3s A. Nødtvedt satte inn et straffespark etter et kvarter av andreomgangen. Sju minutter senere utlignet Vadmyra 3. A. Nødtvedt (Bjarg 3) ble sendt i garderoben da han pådro seg sitt andre gule kort da det var spilt en halv time i andre omgang, men Clausen sendte Bjarg 3 foran igjen da han satte inn 3-2 fem minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-3.

Vadmyra 3s Surendran Jerad Edward, Steevan Das Navi Jeramany, Christer Berg Iversen og Alexander Byrkjeland Ellingsen fikk se det gule kortet. For Bjarg 3 fikk Sander Hisdal Nautnes gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Tore Iversen var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Bjarg 3 måle krefter med Løv-Ham 2, mens Vadmyra 3 møter Ny-Krohnborg 2.