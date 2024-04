Runar Overvik sendte Vikvarvet i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 20 minutter, men Ola Kosberg sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 to minutter senere. Vikvarvet tok føringen igjen da J. Stokke satte inn 2-1 et kvarter før sidebytte, og sju minutter senere scoret J. Stokke igjen da han gjorde 3-1. Kosberg reduserte for Selbu fire minutter før hvilen. Like etterpå vartet J. Stokke opp med hattrick. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-4.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Nikolai Valli (Selbu) scoret fra ellevemetersmerket etter 77 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 3-4.

Åge Johansen (Vikvarvet) og Håkon Gullbrekken (Selbu) fikk begge gult kort.

Kjempet seg opp til femteplass

Etter mandagens kamp er Selbu på åttendeplass på tabellen med ett poeng, mens Vikvarvet ligger på femteplass med tre poeng.

Terje Olav Brønlund dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Selbu måle krefter med Ekne, mens Vikvarvet møter Tangmoen 2.