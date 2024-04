Birkeland ga Vard Haugesund ledelsen før det første minuttet var omme, og Kristoffer Vold doblet ledelsen da han satte inn 2-0 like etterpå. Birkeland la på til 3-0 for Vard Haugesund etter kun fem minutter, og Joel Stundal Orhammer satte ballen i nettet og økte ledelsen ett minutt senere. Etter elleve minutters spill vartet Birkeland opp med hattrick, og Kristoffer Bjelland Ervik økte ledelsen da han satte inn 6-0 rett etterpå. Birkeland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Vard Haugesund, og Vold økte til 8-0 for Vard Haugesund etter 23 minutter. Ervik scoret igjen da han gjorde 9-0 noen minutter før hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 9-0.

Målshow i andre omgang

En spiller økte ledelsen for hjemmelaget da han satte inn 10-0 etter 53 minutters spill, og Vard Haugesunds spiller nummer fire satte ballen i nettet og økte ledelsen til 11-0 for samme lag to minutter senere. En av lagets spillere scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 12-0 etter 63 minutter, og like etterpå fullførte Vold sitt hattrick. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 13-0.

Poengjakten fortsetter

Bjørn Skjoldevik Johnsen dømte oppgjøret.

17. april skal Vard Haugesund møte Trott, mens Stord/Solid/Trott møter Åkra.