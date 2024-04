Fyllingsdalen tok ledelsen da Sigurd Sørheim Fløgstad scoret etter et kvarter, og Fyllingsdalen doblet ledelsen da Hatland satte inn 2-0. Sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da 18-åringen satte inn 3-0 for Fyllingsdalen, og Ole Mika Odland Torgersen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Fyllingsdalen et kvarter før pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0.

Målløst etter hvilen

Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter pause. Dermed endte kampen 4-0.

Fyllingsdalens Nikolai Vorland, Akash Ramesh og Johan Bull Halvorsen fikk gult kort. For Bergen Nord fikk Brage Moldøen Blåsternes og Markus Armando Gjerstad gult kort.

Fyllingsdalen serieleder

Etter tirsdagens kamp ligger Fyllingsdalen på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Bergen Nord er på tiendeplass med null poeng.

Martin Stokke var dagens dommer.

I neste runde skal Fyllingsdalen måle krefter med Kvernbit 16. april. Bergen Nord møter Askøy 30. april.