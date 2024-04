Et kvarter før hvilen tok Vindbjart ledelsen ved Tobias Ekra Kirkebø, men Mandalskameratene utlignet til 1-1 da Adrian Roaldstveit satte ballen i mål ti minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-1.

Straffescoring

Vindbjart tok føringen på nytt da Martin Nepstad Thomassen satte inn 2-1 tre minutter etter hvilen, og rett etterpå scoret gjestene ved Jakub Kaluza. Andreas Hoven Aanesen reduserte til 2-3 etter 46 minutter, og samme spiller utlignet for Mandalskameratene to minutter senere. Herman Bekkevoll Svendsen (Vindbjart G14) scoret på straffe etter 52 minutters spill. Obaida Alakabani sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 4-4 etter 70 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-4.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp er Mandalskameratene på niendeplass på tabellen med ett poeng, mens Vindbjart er nummer åtte med to poeng.

Heti Hoti var kampleder.

13. april er det ny kamp for Mandalskameratene. Da møter de Søgne. Vindbjart skal måle krefter med Randesund samme dag.