Aleksander Borgersen ga Rosenborg ledelsen etter 13 minutters spill, og Patrik Tørset Johnsen scoret og doblet ledelsen for Rosenborg. Rosenborg rykket ytterligere ifra da Leo Dorsin økte ledelsen etter 27 minutter, og Henry Brekke Troset la på til 4-0 for Rosenborg fem minutter senere. Johnsen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-0 etter 37 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 5-0.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Marcus Knutsen (Rosenborg G15) scoret på straffe åtte minutter etter pause, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Rosenborg like etterpå. Dorsin satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 58 minutter, og åtte minutter senere økte avstanden mellom lagene da Oliver Bjørnstad Fjelldal satte inn 9-0 for vertene. Borgersen økte ledelsen da han satte inn 10-0 etter 67 minutters spill, og ni minutter senere økte samme lag ved Jaran Leikvam Melum. Johnsen laget hattrick da han ordnet 12-0 fem minutter før slutt, og ett minutt før full tid økte avstanden mellom lagene da Melum satte inn 13-0. Rett etterpå fullførte Borgersen sitt hattrick. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 14-0.

Ny runde - nye muligheter

Henrik Vik Duun dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Molde måle krefter med Kristiansund, mens Rosenborg møter Aalesund.