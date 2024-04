Etter bare åtte minutter tok Os 3 ledelsen ved Johnsen, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Os 3. Os 3-angriperen sikret seg hattrick da han ordnet 3-0 åtte minutter senere, og Eskil Mathisen la på til 4-0 for Os 3 etter 19 minutters spill. Fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 5-0 for Os 3, og Johnsen økte ledelsen for gjestene da han satte inn 6-0 etter 28 minutter. Samme lag økte ledelsen da Johnsen satte ballen i nettet åtte minutter senere. Dermed var stillingen 7-0. Stillingen sto seg til hvilen. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-7.

Bortelaget økte ledelsen

Noen minutter ut i andre omgang var hattricket et faktum for Mathisen, og Os 3-angriperen scoret igjen da han gjorde 9-0 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 0-9.

Marcus Windheim-kvalheim fikk se det gule kortet.

Spennende runde i vente

Ifeoluwa Ayanfeoluwa Oyetoyan var dagens dommer.

18. april skal Askøy 3 møte Bønes 2, mens Os 3 møter Smørås/Kalandseid.