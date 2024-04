Eirik Andreas Olsen sendte Madla 3 i føringen etter et kvarters spill, og Elias Kristensen doblet ledelsen for Madla 3 da han satte inn 2-0 et kvarter før hvilen. Ved pause sto det 2-0.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Vemund Sunde Tuastad satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter etter pause, og etter 63 minutter fikk Madla 3 straffespark. Gabriel Johannes Haga-Aamlid satte inn 4-0-målet. Like etterpå reduserte Kristian Randeberg Gundersen til 1-4 for Randaberg 2. Matiwos Fustum Gebredngle økte ledelsen da han satte inn 5-1 to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-1.

Spennende runde i vente

Jesper Jenssen Eilertsen dømte kampen.

I neste runde skal Madla 3 måle krefter med Austrått 3 17. april. Randaberg 2 møter Våganes 2 18. april.