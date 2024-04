FLIK fikk kampens første mål allerede i første minutt da Johan sudland satte ballen i nettet, og Jonah Selseng fikk nettsus og doblet ledelsen for FLIK ett minutt senere. Kristian Kvavik reduserte for Lyngdal 2 bare noen minutter ut i første omgang. Eliah Berg Landsverk (FLIK G14) scoret fra straffemerket etter elleve minutters spill, og Faraj satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for FLIK. En av lagets spillere la på til 5-1 for hjemmelaget etter 29 minutter. Lucas Drejer Laustsen reduserte til 2-5 fem minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 0-2.

Scoring fra elleve meter

Ebbe Johnsen satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter etter hvilen. Etter 47 minutters spill fikk FLIK straffespark, og Faraj scoret 7-2-målet. Åtte minutter senere økte avstanden mellom lagene da en spiller satte inn 8-2. Lyngdal 2 reduserte til 3-8 ved Lucas Drejer Laustsen etter 60 minutter. Faraj laget hattrick da han la på til 9-3 seks minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 9-3.

Spennende runde i vente

Jostein Svedal var dommer.

15. april er det ny kamp for Lyngdal 2. Da møter de Mandalskameratene 3. FLIK skal måle krefter med Mandalskameratene 2 19. april.