Sunds Even Evensen Trellevik scoret på straffe etter bare to minutters spill, og Sund var på farten igjen åtte minutter senere. De doblet ledelsen da Lucas Tysdal Edvardsen satte inn 2-0. Even Evensen Trellevik satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter før pause. Etter halvspilt kamp sto det 0-3.

Sikker fra straffemerket

Even Evensen Trellevik (Sund G14) scoret fra straffemerket etter 43 minutter. Askøy 2 var uheldig og scoret selvmål fem minutter senere. Sund rykket ytterligere ifra da David Aspevik Heggøy økte ledelsen etter et kvarter av andre omgang, og etter 62 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Thomas Nekkøy satte inn 7-0 for Sund. Åtte minutter senere økte bortelaget ved Birk Tyssøy Høyland. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 0-8.

Jonas Bøe Pettersen pådro seg gult kort.

Troner øverst

Etter søndagens kamp er Askøy 2 nummer seks på tabellen med ett poeng, mens Sund er på førsteplass med seks poeng.

Kian Vincent Solheim Meidell Mundheim var dagens dommer.

I neste runde skal Askøy 2 måle krefter med Fyllingsdalen 2 30. april, mens Sund møter Sotra 2 samme dag.