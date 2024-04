Lukas Jøssund-valsø ga Fosen ledelsen tidlig i oppgjøret med sin scoring allerede i åpningsminuttet, og William Hagen Myrvik fikk nettsus og doblet ledelsen ni minutter senere. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 0-2.

Bortelaget hentet inn ledelsen og sikret poeng

Oskar Marius Døsvik reduserte til 1-2 noen minutter etter hvilen, og Ørland 2-spilleren sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 etter 50 minutter. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 2-2.

Johannes Solli fikk gult kort.

Ørland 2 topper tabellen

Etter tirsdagens kamp er Ørland 2 på topp i serien på tabellen med fire poeng, mens Fosen er på femteplass med ett poeng.

Bahaulddin Mdallal Thamer Al-Jaberi var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Ørland 2 spiller neste kamp mot Åfjord 30. april, mens Fosen prøver seg mot Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 dagen etter.