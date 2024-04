Hamza Ameer Seddiq Mohamed Abdulsalam ga Volda 2 en tidlig ledelse i kampen, og Karam Abdulraouf Abdullah doblet ledelsen for Volda 2 da han satte inn 2-0 allerede etter seks minutters spill. Sondre Fiskaa Ødegård gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 etter 22 minutter. Ziad Atef Mohamad sørget for at stillingen var 3-1 like etterpå, og Daniel Viddal økte ledelsen da han satte inn 4-1 et kvarter før pause. Ett minutt senere reduserte Denis Gawedzki til 2-4 for Hødd 3, og Hødd 3-angriperen scoret sitt andre mål da han gjorde 3-4 etter en halvtimes spill. Espen Rjånes sørget for at resultattavla viste 5-3 rett etterpå. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-3 til pause.

Målshow etter pause

Gawedzki fikk sitt hattrick ett minutt etter sidebytte. Runar Steinnes scoret 6-4-målet for Volda 2 i samme minutt, og Rjånes scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 7-4 noen minutter ut i andreomgangen. Filip Muren Johansen reduserte til 5-7 for Hødd 3 fem minutter etter hvilen. Hødd 3 var uheldig og gjorde selvmål like etterpå. Etter 59 minutter scoret Gawedzki igjen da han gjorde 6-8. Tre minutter senere økte Volda 2 ved Håkon Ytre-Hauge Sandberg, og vertene økte ledelsen da Abdullah satte ballen i nettet da det var spilt en halv time i andre omgang. Dermed var stillingen 10-6. Seks minutter senere la Liam Digernes Merheb på til 11-6 for Volda 2, og samme spiller økte til 12-6 for vertene etter 80 minutters spill. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 12-6.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp er Volda 2 nummer tre på tabellen med tre poeng, mens Hødd 3 er på tiendeplass med null poeng.

Henning Nygård var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hødd 3 spiller mot Larsnes 26. april, mens Volda 2 spiller neste kamp mot SIF/Hessa 2 dagen etter.