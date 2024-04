Verken Skidar eller Rjukan maktet å sette ballen i nettet før pause. Dermed viste resultattavla 0-0 midtveis.

Dominerte i andreomgang

Kasper Grønneberg Vislie ga Rjukan ledelsen noen minutter etter sidebytte, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-0 etter 47 minutter. Cristiano Maysan Werede la på til 3-0 for Rjukan tre minutter senere. Daniel Semb gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-3 et kvarter før slutt. Rjukan økte ledelsen da Jakob Macek satte ballen i nettet fem minutter senere. Dermed var stillingen 4-1, og Werede satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Rjukan. Vetle Ytterbøl Tangstad økte ledelsen for samme lag da han satte inn 6-1 tre minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 1-6.

Vetle Bugge Danielsen fikk gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter onsdagens kamp er Skidar nummer ni på tabellen med null poeng, mens Rjukan er på fjerdeplass med tre poeng.

Leon August Erteza Sletten var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Skidar måle krefter med Nome, mens Rjukan møter Nome.