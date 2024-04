Blix ga Austevoll ledelsen allerede etter ti minutter, men Tobias Waldersnes Tøsdal utlignet da han satte inn 1-1 fem minutter senere. Etter et kvarter scoret Blix sitt andre mål da han gjorde 2-1, og en spiller sørget for at resultattavla viste 3-1 like etterpå. Isac Kårtveit reduserte til 2-3 et kvarter før sidebytte. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-2.

Austevoll holdt stand

En av lagets spillere satte inn 4-2 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Nore Neset 2-angriperen scoret igjen da han gjorde 3-4 tre minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-3.

Tok over femteplassen

Etter onsdagens kamp ligger Austevoll på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Nore Neset 2 er på andreplass med fire poeng.

Hjemmelag må skaffe dommer var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Nore Neset 2 måle krefter med Austevoll 2, mens Austevoll møter Olsvik/Kjøkkelvik/Loddefjord 3.