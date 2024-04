Sund fikk en pangåpning på kampen da en spiller sendte laget sitt i ledelsen bare noen minutter ut i kampen, og Lucas Tysdal Edvardsen scoret og doblet ledelsen for Sund. Joacim Øvretveit Rehder økte til 3-0 for Sund etter 35 minutters spill. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-0.

Dominerte i andreomgang

Birk Tyssøy Høyland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Sund etter 41 minutter, og Joacim Øvretveit Rehder scoret igjen da han gjorde 5-0 seks minutter senere. Lucas Tysdal Edvardsen økte ledelsen for Sund da han satte inn 6-0 et kvarter før slutt. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 6-0.

Nye poeng skal deles ut

Knut André Berge Toft var dommer i kampen.

I neste runde skal Vadmyra/Mathopen måle krefter med Fyllingsdalen 2 20. april. Sund møter Askøy 2 21. april.