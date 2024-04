Emilie Sundal Mæhla sendte Steinkjer 2 i føringen etter kun ti minutter, men fire minutter senere scoret Klara Sofie Steinsli for Vuku. Kine Solvold Hammeren sendte Vuku i føringen da hun satte inn 2-1 noen minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2 etter første omgang.

Hentet inn ledelsen

Ane Vanebo Gystad sørget for balanse i Steinkjer 2-regnskapet da hun satte inn 2-2 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Renée Måøy Sæther ga laget sitt et forsprang på nytt da hun satte inn 3-2-målet et kvarter før full tid. Ingrid Bjørkeng utlignet da hun satte inn 3-3 fem minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-3.

Nye poeng skal deles ut

Morten Aasheim var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Steinkjer 2 måle krefter med Rørvik, mens Vuku møter Neset/Aasguten.