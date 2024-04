Maja Bakke Skott sendte Røros i ledelsen bare noen minutter ut i kampen, og Røros-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 2-0 allerede etter fem minutters spill. Ett minutt senere vartet samme spiller opp med hattrick, og Røros rykket ytterligere ifra da Maja Bakke Skott økte ledelsen etter bare åtte minutter. Maja Bakke Skott (Røros 9er J15) scoret fra straffemerket like etterpå, og Maja Bakke Skott satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 22 minutters spill. Eira Ophuus Engesvoll la på til 7-0 for Røros to minutter senere, og Silje Silderen-Moholt satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-0 for Røros noen minutter før hvilen. Lagene gikk til pause på stillingen 8-0.

Dominerte andre omgang

Ameli Sandbakken økte ledelsen da hun satte inn 9-0 seks minutter ut i andre omgang, og rett etterpå scoret samme spiller igjen da hun gjorde 10-0. Silderen-Moholt scoret sitt andre mål da hun gjorde 11-0 etter 44 minutter, og ett minutt senere fullførte Røros-spilleren sitt hattrick. Et kvarter før full tid la Valda Mari Nivfors på til 13-0 for Røros, og Silderen-Moholt økte til 14-0 for hjemmelaget like etterpå. Sandbakken gjorde hattrick etter 60 minutters spill, og fem minutter senere økte vertene ved Silderen-Moholt. Hjemmelaget økte ledelsen da Sandbakken satte ballen i nettet to minutter før slutt. Dermed var stillingen 17-0, og Sara Sødal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 18-0 for Røros. Samme spiller økte ledelsen for Røros da hun satte inn 19-0 rett etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 19-0.

Poengjakten fortsetter

Torstein Engan var dagens dommer.

24. april er det ny kamp for Os/Nansen 3/Tolga-Vingelen 3. Da møter de Tynset 2. Røros skal måle krefter med Kvikne 25. april.