Verken Senja eller Tromsdalen fikk uttelling foran boksen i første omgang. Da lagene gikk til pause, var stillingen 0-0.

Var suverene i andre omgang

Etter et kvarter av andre omgang tok Tromsdalen ledelsen ved Margareth Myrvoll, og Benedicte Bendiksen Karlsen fikk nettsus og doblet ledelsen for Tromsdalen fem minutter senere. Simonsen økte ledelsen for Tromsdalen da hun satte inn 3-0 etter 66 minutters spill, og Ida Henriette Dahl satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Tromsdalen. Simonsen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 80 minutter. Den endelige stillingen i kampen ble 0-5.

Tromsdalens Ida Henriette Dahl fikk gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Kenneth Sørensen var dommer.

27. april er det ny kamp for Senja. Da møter de Alta. Tromsdalen skal måle krefter med Skarp samme dag.