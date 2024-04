Bremnes 2 tok ledelsen da Magnus Steinsland Sortland satte inn 1-0 noen minutter før sidebytte. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Etter 70 minutter utlignet Daniel Rommetveit for Sveio, og ti minutter senere fikk Sveio straffe. A. Bjelland scoret 2-1-målet. Etter 90 minutters spill scoret A. Bjelland sitt andre mål da han gjorde 3-1. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-3.

Tok steg på tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Bremnes 2 på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Sveio er på niendeplass med tre poeng.

Johnny Raunholm var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Bremnes 2 måle krefter med Finnås, mens Sveio møter Halsnøy.