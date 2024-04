Spjelkavik 3 tok en tidlig ledelse ved Jonas Ottersen, men Jan-Erik Larsen Dybvikstrand sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Jonathan Lilleheim sørget for at Spjelkavik 3 tok ledelsen igjen med sin scoring etter 21 minutter, og Mauren sørget for at resultattavla viste 3-1 etter 35 minutters spill. Dybvikstrand scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-3 to minutter senere. Noen minutter før sidebytte scoret Mauren sitt andre mål da han gjorde 4-2, og det sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-2.

Pyntet på resultatet

Markus Myklebust økte ledelsen da han satte inn 5-2 etter 66 minutter. Peter Johann Wahl Hareide reduserte til 3-5 fire minutter senere, og Blindheim 2 reduserte til 4-5 ved Jan Erik Hellevik ett minutt før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 5-4.

Topper serien

Blindheim 2 har tapt to strake kamper.

Etter onsdagens kamp er Spjelkavik 3 serieleder på tabellen med seks poeng, mens Blindheim 2 er på niendeplass med null poeng.

Zenun Murati var kampleder.

1. mai skal Spjelkavik 3 møte Aksla 2, mens Blindheim 2 møter HaNo.