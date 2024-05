Frøya tok ledelsen da Vegard Prestnes Jørgensen satte inn 1-0 etter 45 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Bortelaget hentet inn ledelsen

Viljar Byrkjeland doblet ledelsen for Frøya da han satte inn 2-0 noen minutter etter pause. Etter 58 minutter reduserte Jonas Hilt Stoknes til 1-2 for Stord. Robin Johnsen Vindenes fant nettmaskene tre minutter senere. Jonas Tungeland gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-3 etter 63 minutters spill. Vindenes scoret sitt andre mål da han gjorde 4-2 seks minutter senere. Simen Grov reduserte til 3-4 etter 90 minutter, og Stord utlignet til 4-4 da Roger Ekeland satte ballen i mål like etterpå. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-4.

Frøyas Kristoffer Kvalheim, Marius Skutle og Johan Fredrik Kvalheim pådro seg gult kort.

Frøya klatrer til tiendeplass

Etter lørdagens kamp ligger Frøya på tiendeplass på tabellen med fire poeng, mens Stord er på åttendeplass med fem poeng.

Marius Enger Pedersen var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Stord spiller neste kamp mot Florø 9. mai, mens Frøya møter Askøy to dager senere.