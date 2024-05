Strømsgodset tok ledelsen da Røgeberg scoret allerede etter to minutters spill, og Elisa Berisha scoret og doblet ledelsen for Strømsgodset etter 23 minutter. Emilie Blikken økte til 3-0 for Strømsgodset fem minutter før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0.

Økte ledelsen

Maiken Hovelsås satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter etter sidebytte, og Røgeberg økte ledelsen da hun satte inn 5-0 rett etterpå. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-0.

Fortsatt på fjerdeplass

Etter lørdagens kamp ligger Strømsgodset på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Pors er på fjerdeplass med sju poeng.

Melih Satici dømte oppgjøret.

11. mai er det ny kamp for Strømsgodset. Da møter de Flint. Pors skal måle krefter med Hei 14. mai.