Leonard Sagstad Iden sendte Nordre Holsnøy i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 18 minutter, og Timre Odland Bjørnestad fikk nettsus og doblet ledelsen fem minutter senere. Anders Moldrheim-Skibenes økte ledelsen for Nordre Holsnøy da han satte inn 3-0 etter 24 minutters spill. Baune 2 reduserte til 1-3 ved Solveig Rise-Ulveseth rett etterpå. Fem minutter før hvilen økte Nordre Holsnøy ved Anders Moldrheim-Skibenes. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 1-4.

Straffescoring

Sander Stormark Ebbesvik (Nordre Holsnøy G14) satte inn et straffespark fire minutter etter pause, og etter 58 minutter fikk gjestene straffe. Yonas Goytom Mehari satte inn 6-1-målet. Samme spiller økte til 7-1 for samme lag fire minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-7.

Tuva Holstad (Baune 2 G14) og Yonas Goytom Mehari (Nordre Holsnøy G14) fikk begge gult kort.

Troner øverst

Nordre Holsnøy har tatt tre poeng i tre strake kamper.

Etter lørdagens kamp er Baune 2 på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Nordre Holsnøy ligger på førsteplass med ni poeng.

Saman Issam Hussien var dommer.

I neste runde skal Baune 2 måle krefter med Nordhordland 2 26. mai. Nordre Holsnøy møter Nordhordland 2 28. mai.