Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg tok en tidlig ledelse etter scoring ved Marit Storler Snøfugl, og Irene Storler Snøfugl fikk nettsus og doblet ledelsen etter 15 minutters spill. Etter halvspilt kamp sto det 0-2.

Vestbyen / Nationalkameratene / Sverresborg holdt unna

Fem minutter ut i andreomgangen la I. Snøfugl på til 3-0 for Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg. Ett minutt senere reduserte Fama Rabås Ndir til 1-3 for Trygg/Lade/Trond. M. Snøfugl satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg. Elise Marie Bekken reduserte for Trygg/Lade/Trond etter 70 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-4.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter lørdagens kamp er Trygg/Lade/Trond på fjerdeplass på tabellen med sju poeng, mens Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg er nummer to med ti poeng.

Symeon Aris Paysanidis var kampleder.

8. mai er det ny kamp for Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg. Da møter de Malvik/Hommelvik. Trygg/Lade/Trond skal måle krefter med Strindheim 13. mai.