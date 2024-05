Stranda tok ledelsen ved Emil Indreeide Rognsø allerede etter seks minutter, og Emil Ottersen doblet ledelsen for Stranda da han satte inn 2-0 fire minutter senere. Etter elleve minutters spill reduserte Hareid ved Theo Nataniel Myrvang Vollset. Neo Andreas Fjørstad sørget for jubel da han satte inn 3-1 rett etterpå, og etter 23 minutter økte Stranda ved Kacper Mikolaj Galazka. N. Fjørstad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Stranda noen minutter før pause. Vollset gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-5 etter 45 minutters spill. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 5-2.

Stranda var suverene i andre omgang

Olai Hjelle Reiten satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-2 for samme lag, og ni minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Galazka satte inn 7-2. Rognsø scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 8-2 ett minutt før full tid. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 8-2.

Ottersen pådro seg gult kort.

Tok over andreplassen

Etter søndagens kamp ligger Stranda på andreplass på tabellen med ti poeng, mens Hareid er på ellevteplass med null poeng.

Bengt Kvalsvik var dagens dommer.

I neste runde skal Stranda måle krefter med Blindheim 2 12. mai, mens Hareid møter Sykkylven samme dag.