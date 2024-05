Viljar Stuberg-Bjugan sendte Leksdal tidlig i føringen, men Henrik Sørensen-Skjervold sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 14 minutter. Einar Aarset Grønn sørget for ledelse på nytt da han satte inn 2-1-målet fem minutter senere. Ved pause var stillingen 1-2.

Fram Skatval hentet inn ledelsen og sikret poeng

Magnus Moen Hammerhaug sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-2.

Leksdals Einar Aarset Grønn og Laurits Norum Fornes pådro seg gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter torsdagens kamp ligger Fram Skatval på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Leksdal er på sjuendeplass med fire poeng.

Jonas Sjømæling var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 9. mai. Fram Skatval skal spille mot Levangerstudentene, mens Leksdal møter Innherred.