L. Kvande sendte Surnadal 2 i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter 24 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0 til pause.

Hjemmelaget dro ifra

Tingvoll/Kvass/Ulvungen utlignet til 1-1 da Aurora Birkestøl satte ballen i mål noen minutter ut i andre omgang, og Tingvoll/Kvass/Ulvungen tok ledelsen da Ronja Mindnes scoret seks minutter ut i andreomgangen. Ida Mogstad utlignet da hun satte inn 2-2, og L. Kvande sørget for at Surnadal 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 57 minutter. Ada Semundseth Olsen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 3-3 to minutter senere. Etter 61 minutters spill var hattricket et faktum for L. Kvande, og L. Kvande scoret sitt fjerde mål da hun gjorde 5-3 tre minutter på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 5-3.

Topper tabellen

Etter mandagens kamp ligger Surnadal 2 på førsteplass på tabellen med fire poeng, mens Tingvoll/Kvass/Ulvungen er på andreplass med tre poeng.

Terje Polden var dommer.

I neste runde skal Surnadal 2 måle krefter med Frei 2 13. mai, mens Tingvoll/Kvass/Ulvungen møter Eide og Omegn samme dag.