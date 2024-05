Etter bare to minutter tok Vindbjart 3 ledelsen ved Lucas Næss, men William Topstad Henriksen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 fire minutter før hvilen. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Målshow i andre omgang

Randesund 2 tok ledelsen ved Daniel Selle-Lauritsen etter 79 minutters spill, og Randesund 2-spiller Albert Reme satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Ett minutt på overtid økte avstanden mellom lagene da Jørgen Hille satte inn 4-1. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-4.

Vindbjart 3s Tommy Nilsson fikk se det gule kortet.

Kjempet seg opp til sjetteplass

Etter tirsdagens kamp er Vindbjart 3 på ellevteplass på tabellen med null poeng, mens Randesund 2 er nummer seks med seks poeng.

Andreas Tingstveit Hansen var dagens dommer.

13. mai er det ny kamp for Vindbjart 3. Da møter de Fløy 2. Randesund 2 skal måle krefter med Donn 2 samme dag.