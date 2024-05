En spiller sendte Pors 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 allerede etter to minutter, men Hashem Mohammmad Sheherli sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Pors 2 tok føringen på nytt da Lucas Kifle Adresom satte inn 2-1 like etterpå, men Theodor Steen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 etter kun sju minutters spill. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 2-2.

Pors 2 hadde grunn til å juble mot Drangedal

En av lagets spillere scoret igjen da han gjorde 3-2 etter 47 minutter. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 2-3.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter tirsdagens kamp ligger Drangedal på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Pors 2 er på tredjeplass med ni poeng.

Milot Nuha var kampleder.

14. mai er det ny kamp for Drangedal. Da møter de Langesund/Stathelle/Bamble 2. Pors 2 skal måle krefter med Seljord 21. mai.