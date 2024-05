Byåsen tok føringen da Alma Brattøy Øverli satte inn 1-0 etter 19 minutter, men Hedda Berre Stensen utlignet for Levanger/Skogn/Sverre/Nessegutten to minutter senere. Julie Solhjem sendte Byåsen foran igjen da hun satte inn 2-1 etter 32 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2.

Målshow i andre omgang

Rønning sørget for jubel da hun satte inn 3-1 noen minutter ut i andreomgangen, og Byåsen-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-1 etter 51 minutter. Byåsen rykket ytterligere ifra da Wilma Skjetlein økte ledelsen et kvarter før slutt, og Martine Winsnes økte ledelsen da hun satte inn 6-1 seks minutter senere. Rønning sikret seg hattrick da hun ordnet 7-1 åtte minutter før slutt, og fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Vilma Rathe Hauge satte inn 8-1 for gjestene. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 1-8.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter tirsdagens kamp ligger Levanger/Skogn/Sverre/Nessegutten på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Byåsen er på tredjeplass med seks poeng.

Stephen Frank Loxley dømte oppgjøret.

13. mai er det ny kamp for Levanger/Skogn/Sverre/Nessegutten. Da møter de Verdal. Byåsen skal måle krefter med Ranheim 18. mai.