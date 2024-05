Petter Pallin Lorier sendte Støren i føringen da han satte inn 1-0 etter bare åtte minutters spill, men åtte minutter senere scoret Jim Otto Fuglås Martinsen for Leik. Matias Lillebudal sendte Leik foran da han satte inn 2-1 etter 23 minutter, og Benjamin Finanger satte ballen i mål rett etterpå. Etter 32 minutters spill reduserte Støren da Tobias Langmo satte inn 2-3-målet. Petter Lillebudal sørget for jubel da han satte inn 4-2 ett minutt senere, og to minutter før pause økte avstanden mellom lagene da Jesper Røe-Gagnås satte inn 5-2 for Leik. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 5-2.

Sikret seieren

Leik rykket ytterligere ifra da Ingve Smistad Haugen økte ledelsen noen minutter ut i andreomgangen. Henrik Aashaug Solem reduserte til 3-6 for Støren da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Lorier scoret sitt andre mål da han gjorde 4-6 åtte minutter senere. Etter 63 minutter økte Leik ved Simen Jønland. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 7-4.

Leiks Sigurd Engan Granlund og Røe-Gagnås fikk gult kort. For Støren fikk Langmo gult kort.

Topper tabellen

Etter tirsdagens kamp er Leik på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Støren er nummer åtte med null poeng.

Pål August Mykkelgård var dommer i kampen.

I neste runde skal Leik møte Nardo 3, mens Støren møter Tiller 3.