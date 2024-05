Matteo Fraser-Myrmel sendte Fyllingsdalen i ledelsen etter elleve minutters spill, og fire minutter senere doblet Fyllingsdalen ved Aro Fuad Tufeek. Etter 28 minutter økte avstanden mellom lagene da Matteo Fraser-Myrmel satte inn 3-0 for Fyllingsdalen. Lagene gikk av banen på stillingen 0-3 etter første omgang.

Sikker fra straffemerket

Lukas Wallman økte ledelsen for Fyllingsdalen da han satte inn 4-0 noen minutter etter pause, og Miguel Fyllingen økte til 5-0 for bortelaget etter 65 minutters spill. Rett etterpå reduserte Jarl Paulsen Sjøvoll til 1-5 for Bremnes, og to minutter før slutt fikk Bremnes straffe. Håvard Fagerbakke Helvik scoret fra krittmerket. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 2-5.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter onsdagens kamp er Bremnes på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Fyllingsdalen er nummer to med seks poeng.

Norbert Sendela var dagens dommer.

I neste runde skal Fyllingsdalen måle krefter med Gneist 7. mai. Bremnes møter Sædalen/Kringlebotn 11. mai.