Blindheim tok ledelsen ved Jenny Dybdal Rokstad etter 13 minutter, og Sofie Kolås fikk nettsus og doblet ledelsen for Blindheim rett etterpå. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-2.

Dominerte andre omgang

Noen minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Malene Olsen Almås satte inn 3-0 for Blindheim, og Blindheim økte ledelsen da Anea Hjelle Aslaksen satte ballen i nettet etter 64 minutters spill. Dermed var stillingen 4-0. Mathilde Uddal Myklebust økte ledelsen for Blindheim da hun satte inn 5-0 tre minutter senere, og Martine Arnestad Olsen økte til 6-0 fem minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 0-6.

Blindheim klatrer til tredjeplass

Aksla har ikke tatt ett eneste poeng i årets sesong.

Etter onsdagens kamp er Aksla på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Blindheim ligger på tredjeplass med seks poeng.

Jan Helge Lund dømte kampen.

I neste runde skal Aksla måle krefter med Hødd 8. mai, mens Blindheim møter AaFK Fortuna 2 samme dag.