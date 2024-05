Peter Fosli Stenseth sendte Kvitsund foran da han satte inn 1-0 etter 13 minutter, og P. Stenseth scoret igjen da han gjorde 2-0 etter 37 minutters spill. Elyas Naemin satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 0-3.

Kvitsund så rødt

Fem minutter etter sidebytte økte avstanden mellom lagene da Even Andreas Fauskanger satte inn 4-0. Bauan Jalal Marouf (Skiens Grane 2 G19) så rødt etter 62 minutter. Kvitsund ble redusert til ti spillere da Naemin ble sendt av banen rett etterpå, men Fauskanger økte ledelsen for Kvitsund da han satte inn 5-0 etter 68 minutters spill. Skiens Grane 2 måtte fullføre kampen med ni spillere etter at Håkon Landsverk Amundsen fikk marsjordre to minutter senere, og Kvitsund rykket ytterligere ifra da Sondre Fosli Stenseth økte ledelsen etter 72 minutter. To minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Amir Ayman Eds satte inn 7-0 for bortelaget. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 0-7.

August Tveiten Sannerholt pådro seg gult kort.

Kvitsund beholdt femteplass

Det var sesongens første seier for Kvitsund.

Etter kampen har både Skiens Grane 2 og Kvitsund tre poeng.

Erik Karlstrøm var kampleder.

8. mai skal Skiens Grane 2 møte Hei 2, mens Kvitsund møter Brevik 2.