Vestsiden-Askøy tok en tidlig ledelse i kampen etter scoring av Alida Færøy, og Vestsiden-Askøy doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Vestsiden-Askøy-angriperen gjorde hattrick etter tolv minutters spill, og Alida Færøy satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter senere. Vestsiden-Askøy rykket ytterligere ifra da Michelle Gatland Solheim økte ledelsen etter 23 minutter. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 0-5.

Målshow etter pause

Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik 2 var uheldig og scoret selvmål fire minutter etter hvilen. Vestsiden-Askøy økte ledelsen da Alida Færøy satte ballen i nettet fem minutter senere. Dermed var stillingen 7-0, og etter 47 minutters spill økte Vestsiden-Askøy ved Maren Andrea Eliassen Krohnstad. Samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 9-0 fem minutter senere, og en spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 10-0 for samme lag. En av lagets spillere la på til 11-0 for samme lag etter 65 minutter, og like etterpå scoret en spiller igjen da hun gjorde 12-0. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 0-12.

Vestsiden-Askøy serieleder

Etter tirsdagens kamp er Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik 2 på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Vestsiden-Askøy er serieleder med ni poeng.

Samir Nadim Mahbub var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik 2 bryner seg på Minde 2 14. mai, mens Vestsiden-Askøy spiller neste kamp mot Askøy 2 2. juni.