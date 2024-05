Lars Solberg Arnesen sendte Trauma i føringen etter 25 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Vindbjart tok alle poengene

Vindbjart utlignet til 1-1 da Christoffer Lindberg satte ballen i mål etter et kvarter av andreomgangen, og Pettersen sendte Vindbjart foran da han satte inn 2-1 etter 73 minutter. Samme spiller scoret igjen da han gjorde 3-1 sju minutter senere. Arnesen reduserte til 2-3 for Trauma to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-3.

Traumas Eirik Arentz pådro seg gult kort. For Vindbjart fikk Espen Sebastian Vårdal, Patrick Guttormsen Johansen og Dennis Lindekleiv gult kort.

Tok over tredjeplassen

Etter tirsdagens kamp er Trauma på tolvteplass på tabellen med tre poeng, mens Vindbjart er nummer tre med elleve poeng.

Ronny Hauene var dagens dommer.

7. mai er det ny kamp for Trauma. Da møter de Våg. Vindbjart skal måle krefter med Våg 14. mai.