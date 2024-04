Øyestad fikk en pangåpning på kampen da Lars Isak Graue sendte laget sitt i ledelsen etter bare fem minutters spill, men Oliver Sangvik utlignet for Søgne 2 etter 20 minutter. Mjaugedal-Eriksen sendte Søgne 2 i ledelsen da han satte inn 2-1 to minutter senere, men Mathias Moayad Ishak utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål etter 23 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2.

Var suverene i andre omgang

Mohammed Hamza Farhat sendte Søgne 2 i ledelsen på nytt noen minutter ut i andre omgang, og etter 62 minutter scoret Mjaugedal-Eriksen igjen da han gjorde 4-2. Søgne 2 økte ledelsen da Cedric Johan Olsen-Rasmussen satte ballen i nettet ni minutter senere. Dermed var stillingen 5-2, og Martin Karlsen økte til 6-2 for samme lag tre minutter før slutt. Marcus Chessa Duesund reduserte til 3-6 ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-6.

Tok over tredjeplassen

Etter fredagens kamp er Øyestad på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Søgne 2 er nummer tre med seks poeng.

Max Julian Omdal var dommer i kampen.

Øyestad møter Grane 3 30. april, mens Søgne 2 spiller neste kamp mot Mandalskameratene 3 tre dager senere.