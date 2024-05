Andreas Sandvik sendte Kvernbit i ledelsen da han satte inn 1-0 etter bare fire minutter, og seks minutter senere doblet Kvernbit ved Tobias Seilen Verlo. Sandvik la på til 3-0 for Kvernbit etter elleve minutters spill, og etter 24 minutter økte avstanden mellom lagene da Hopsdal satte inn 4-0 for Kvernbit. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 0-4.

Kvernbit dro ifra

31-åringen satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter etter pause, og Kvernbit økte ledelsen da Ole Moen satte ballen i nettet ti minutter ut i andre omgang. Dermed var stillingen 6-0. En av lagets spillere reduserte til 1-6 like etterpå. Et kvarter før slutt var hattricket et faktum for Hopsdal. Fem minutter på overtid reduserte Masfjord/Gulen ved Sindre Østerbø Haugsdal. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 2-7.

Masfjord/Gulens Håvard Haugsvær fikk gult kort.

Ble værende på åttendeplass

Etter fredagens kamp er Masfjord/Gulen nummer åtte på tabellen med seks poeng, mens Kvernbit er på femteplass med ti poeng.

Hattun Rune Bø var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Masfjord/Gulen bryner seg på Radøy 24. mai, mens Kvernbit spiller neste kamp mot Ny-Krohnborg dagen etter.