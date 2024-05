Markus Teige Moltubakk sendte Hødd tidlig i føringen, men Mads Midtbø sørget for balanse i Langevåg-regnskapet da han satte inn 1-1 etter 13 minutters spill. Dalsøren sørget for at Hødd tok ledelsen igjen med sin scoring etter 29 minutter, og like etterpå scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 3-1. Maxmillian Hansen Bjørlykke økte ledelsen for Hødd da han satte inn 4-1 etter 33 minutters spill. Langevåg reduserte til 2-4 ved Midtbø ett minutt senere. Rolf Hauknes satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 40 minutter. Henrik Rygg Berge reduserte til 3-5 for bortelaget rett etterpå. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-3.

Målshow etter pause

Noen minutter etter sidebytte reduserte samme lag da Berge satte inn 4-5-målet. Sivert Frantsen-Skeide scoret 6-4-målet for Hødd noen minutter ut i andreomgangen, og et kvarter før slutt økte avstanden mellom lagene da Felix Mork satte inn 7-4. Håkon Andre Husøy Vik økte til 8-4 for vertene seks minutter senere, og Dalsøren laget hattrick da han ordnet 9-4 fem minutter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 9-4.

Benjamin Hoff fikk se det gule kortet.

Tok over tredjeplassen

Etter fredagens kamp er Hødd på tredjeplass på tabellen med åtte poeng, mens Langevåg ligger på niendeplass med null poeng.

Christoffer Lervåg var kampleder.

Hødd spiller mot Brattvåg/Norborg/Ravn 24. mai, mens Langevåg spiller neste kamp mot Aksla dagen etter.