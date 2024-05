Melhus 2/Gimse 2/Gauldal 2 fikk kampens første mål etter kun åtte minutter da Ane Reitan Rambraut satte ballen i nettet, men June Prestjord Dypdalsbakk utlignet for Buvik etter 28 minutters spill. Martine Tirslaug Sve sendte Melhus 2/Gimse 2/Gauldal 2 foran på nytt da hun satte inn 2-1 sju minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 1-2.

Sikret poeng

Tiril Solberg-Øyås satte ballen i mål noen minutter ut i andreomgangen for Melhus 2/Gimse 2/Gauldal 2 og sørget for at stillingen var 3-1. Fem minutter før slutt reduserte Buvik da Sofie Garberg satte inn 2-3-målet, og like etterpå utlignet Sofie Sæther for hjemmelaget. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-3.

Elise Groven og Julie Finanger Sandø fikk gult kort.

Troner på topp

Etter mandagens kamp er Buvik nummer fem på tabellen med fire poeng, mens Melhus 2/Gimse 2/Gauldal 2 er på topp i serien med elleve poeng.

Bahaulddin Mdallal Thamer Al-Jaberi dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Buvik måle krefter med Alvdal, mens Melhus 2/Gimse 2/Gauldal 2 møter Sokna.