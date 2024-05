Anne Svagård ga Snøgg en tidlig ledelse med sin scoring før det første minuttet var spilt, og et kvarter før hvilen doblet samme spiller ledelsen til Snøgg. Ida Beate Weiseth Bakken satte ballen i nettet og økte ledelsen sju minutter senere, og Erikstad økte til 4-0 for Snøgg etter 28 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0.

Hjemmelaget dro ifra

Nelly Kaspara Thorkildsen gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-4 fem minutter ut i andre omgang. Erikstad økte ledelsen da hun satte inn 5-1 fem minutter senere, og etter et kvarter av andreomgangen var hattricket et faktum for samme spiller. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 6-1.

Snøgg serieleder

Etter mandagens kamp er Snøgg på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Fossum Skien/Storm er nummer fem med fem poeng.

Kai Roger Vårli var dommer i kampen.

I neste runde skal Snøgg måle krefter med Gulset 27. mai, mens Fossum Skien/Storm møter Urædd samme dag.