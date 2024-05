Hampus Mack Tronvoll sørget for at Varden Meråker fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål etter bare fem minutters spill, og Johansen-Fotland (Varden Meråker G19) scoret på straffe ti minutter senere. Samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-0 tre minutter før hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 0-3.

Direkte rødt kort til Remyra

Varden Meråkers Elias Thorstensen Brennvik så rødt ti minutter ut i andre omgang, men William Strid økte ledelsen da han satte inn 4-0 fem minutter før slutt. Lawin Wadulla Benjamin (Remyra G19) ble sendt i garderoben da han pådro seg sitt andre gule kort rett etterpå. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-4.

Gorm Hetland Ljung fikk gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp er Remyra på sjuendeplass på tabellen med fire poeng, mens Varden Meråker er nummer fire med seks poeng.

Jim Andreas Knutsen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Varden Meråker måle krefter med Lånke 2 14. mai. Remyra møter Levanger 2 15. mai.