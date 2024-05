Et kvarter før pause tok Vestsiden-Askøy 2 ledelsen ved Hovgaard. Fem minutter senere ble vondt til verre for Øystese/Norheimsund, da Joakim Skjold Gaustad doblet ledelsen for Vestsiden-Askøy 2. Ved pause var stillingen 2-0.

Ble utvist

Kristoffer Torgersen Ovnerud la på til 3-0 for Vestsiden-Askøy 2 to minutter etter sidebytte, og åtte minutter senere økte avstanden mellom lagene da Filip Spord satte inn 4-0 for samme lag. Etter 66 minutters spill fikk samme lag straffe, og Hovgaard scoret fra krittmerket. Åtte minutter senere økte samme lag ved Jonas Mæland Bjørsvik, og Mathias Pedersen økte ledelsen for Vestsiden-Askøy 2 da han satte inn 7-0 etter 78 minutter. Vestsiden-Askøy 2s Sebastian Skogen satte inn et straffespark like etterpå, og Elias Hjartåker satte ballen i nettet og økte ledelsen to minutter før slutt. Noad Biniam Aklilu (Øystese/Norheimsund G19) pådro seg rødt kort to minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 9-0.

Tord Myrvold Aksnes og Aragon Birkeland pådro seg gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Andre Larsson Falck dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Øystese/Norheimsund prøver seg mot Varegg 30. mai, mens Vestsiden-Askøy 2 spiller neste kamp mot Fyllingsdalen 2 6. juni.