Markus Norenes sendte Rennesøy i føringen etter 27 minutters spill, og Mæland doblet ledelsen da han satte inn 2-0 ti minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Sendt av banen

Victor Mesele Gundersen Mitchell reduserte for Randaberg noen minutter ut i andreomgangen. Endre Tendenes scoret 3-1-målet for Rennesøy ni minutter etter hvilen. Etter 60 minutter reduserte Randaberg ved Magnus Sunde. Mæland scoret sitt andre mål da han gjorde 4-2 sju minutter senere, og da det var spilt en halv time i andre omgang, fullførte samme spiller sitt hattrick. Seks minutter senere ble vertenes Sunde sendt i dusjen da han fikk sitt andre gule kort, og Leon Nådland Røssland økte ledelsen for Rennesøy da han satte inn 6-2 etter 80 minutters spill. Bortelaget rykket ytterligere ifra da Jarleiv Langvik Østhus økte ledelsen ett minutt på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-7.

Leonard Haraldseid Aarsheim fikk gult kort.

Topper tabellen

Etter tirsdagens kamp er Randaberg på andreplass på tabellen med 15 poeng, mens Rennesøy er nummer én med 16 poeng.

Tom Øyvind Ulseth var kampleder.

Rennesøy spiller mot Viking 3 22. mai, mens Randaberg spiller neste kamp mot Vardeneset 2 dagen etter.