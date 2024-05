Mostafa Alfnesh sørget for at Steinkjer 2 fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål bare noen minutter ut i første omgang. Etter 20 minutter fikk Steinkjer 2 straffespark, og Magnus Mollan scoret 2-0-målet. Isak Alexander Viken gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 ti minutter senere, og Lånke-spilleren utlignet da han satte inn 2-2. Benjamin Johann Brandtzæg Okoro sørget for at Steinkjer 2 tok ledelsen igjen med sin scoring fem minutter før hvilen, men Victorie Kanifi utlignet for Lånke fem minutter senere. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 3-3.

Steinkjer 2 hadde grunn til å juble

Mohammed Najar sendte Steinkjer 2 i føringen på nytt da han satte inn 4-3 noen minutter ut i andreomgangen, men Viken fikk sitt hattrick fem minutter etter pause. Alfnesh scoret sitt andre mål da han gjorde 5-4 et kvarter før slutt, og Najar scoret igjen da han gjorde 6-4 sju minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 6-4.

Magnus Jørstad og Linus Bartsch pådro seg gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Steinkjer 2 på fjerdeplass på tabellen med sju poeng, mens Lånke er på åttendeplass med fire poeng.

Jan-Magnus Johnsen Bråthen var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Steinkjer 2 måle krefter med Stjørdals-Blink 18. mai. Lånke møter Vuku 2 19. mai.