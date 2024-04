Amalie Stifoss Mollestad sendte Lillesand tidlig i ledelsen. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 0-1.

Sikret poeng

En spiller sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Dermed endte oppgjøret 1-1.

Mye å se fram til neste runde

Roy Gjøse Larsen dømte oppgjøret.

Torridal spiller neste kamp mot Donn 17. april, mens Lillesand spiller mot Donn 25. april.