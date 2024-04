Even Sørhus Moen sendte Kvikne i ledelsen 1720 minutter på overtid, men en av lagets spillere sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 1763 minutter på overtid i første omgang. Røros scoret selvmål 1730 minutter på overtid. Etter halvspilt kamp sto det 1-2.

Scoring fra elleve meter

Steinar Schärer Nymoen satte ballen i mål fire minutter på overtid. Fem minutter på overtid reduserte Røros ved Chen Kambale Kabulu. Kristian Rønning fant nettmaskene 1806 minutter på overtid, og Moen satte ballen i nettet og økte ledelsen 1826 minutter på overtid. 1830 minutter på overtid fikk Røros straffespark. Irfan Buljubasic scoret fra straffemerket. Nymoen økte ledelsen for Kvikne da han satte inn 6-3 1852 minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-6.

Slik spilles neste runde

Røros spiller neste kamp mot Tolga-Vingelen/Os/Nansen 25. april, mens Kvikne møter Alvdal dagen etter.