Ingen av lagene var giftige foran mål i første omgang. Det sto fremdeles 0-0 da dommeren blåste spillerne inn til pause.

Straffemål

Andreas Steinsbø Egelie var uheldig og satte ballen i eget mål for Byåsen 3 etter 60 minutter. Nardo 2s Martin Langaas Kolstad var uheldig og scoret selvmål i samme minutt. Byåsen 3 tok ledelsen ved Torstein Aam et kvarter før slutt. Nardo 2s Daniel Lamigo Haugen scoret fra straffemerket fem minutter senere. T. Andreassen ga Byåsen 3 ledelsen på nytt sju minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-3.

Mye å se fram til neste runde

Mohamed Sdeq Riad Darwich var kampleder.

Nardo 2 spiller neste kamp mot Astor 2 27. april, mens Byåsen 3 bryner seg på Rissa/Stadsbygd/Vanvik tre dager senere.