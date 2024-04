Ferdinand Irving sendte Rollon i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 27 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Mathias Kristensen Sandø sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 70 minutters spill. Håvard Muri Schrøder scoret selvmål for SIF/Hessa ni minutter før slutt. Rollons Anders Johann Dyb scoret fra straffemerket like etterpå. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-1.

Rollons Andreas Pettersen Vartdal, Ferdinand Irving og Lage Hoel Haadem fikk se det gule kortet. For SIF/Hessa fikk Aksel Ludvig Fladmark Hagen, Jan Arve Pedersen, Mathias Kristensen Sandø og Terje Steinsbu Kjølsøy gult kort.

Troner på topp

SIF/Hessa har ikke tatt poeng på de siste to kampene.

Etter fredagens kamp er Rollon serieleder på tabellen med seks poeng, mens SIF/Hessa er på tolvteplass med null poeng.

Even Myrheim dømte oppgjøret.

I neste runde skal Rollon måle krefter med Volda 26. april, mens SIF/Hessa møter Langevåg samme dag.