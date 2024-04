Mikkel Dahl Aasbø ga laget sitt et forsprang da han satte inn 1-0-målet etter 39 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Ove Westby Bugten utlignet da han satte inn 1-1, og to minutter på overtid tok Freidig ledelsen ved Simen Torgersen Seenithamby. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-1.

Freidigs Ove Westby Bugten fikk se det gule kortet. For Vanvik fikk Martin Buaune Fjeldvær og Mikkel Dahl Aasbø gult kort.

Freidig topper serien

Dette var sesongens første tap for Vanvik.

Etter torsdagens kamp ligger Freidig på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Vanvik er på fjerdeplass med tre poeng.

Morten Bøstein-Melhus var kampleder.

25. april er det ny kamp for Freidig. Da møter de Ranheim 3. Vanvik skal måle krefter med Nationalkameratene 2 29. april.